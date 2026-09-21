Kastamonu Küre'de 12 tekstil işçisi karbonmonoksit şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kastamonu Küre'de 12 tekstil işçisi karbonmonoksit şüphesiyle hastaneye başvurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+6 sitede yayında
Güncelleme:
Kastamonu Küre'de tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, kalorifer kazanından sızdığı değerlendirilen karbonmonoksitten etkilenerek hastaneye başvurdu. Tedavileri tamamlanan 10 işçi taburcu oldu, İnebolu ve Kastamonu'daki hastanelere sevk edilen 2 işçinin tedavisi sürüyor.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İlçedeki tekstil atölyesinde çalışan bazı işçiler, kalorifer kazanından sızdığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilendi.
Küre Devlet Hastanesine başvuran 12 işçiden 10'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 işçinin tedavileri sürüyor.
Kaynak: AA