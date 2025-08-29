Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Toplandı
Kastamonu Kalkınma Vakfı olağan yönetim kurulu, Vali Meftun Dallı başkanlığında toplandı. Toplantıda burs başvuruları ve öğrenci yurtları gibi konular değerlendirildi.
Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın olağan yönetim kurulu, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında toplandı.
Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıda daha önce alınan kararlar değerlendirildi.
Toplantıda, olağanüstü genel kurul tarihi belirlenerek 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvuruları ve burs planı, İstanbul'da yapılması planlanan öğrenci yurdu, Bozkurt'a bağlı Kızılcaelma köyündeki kaynak suyu, çalışma gruplarının faaliyetleri, kamu yararına çalışan vakıf statüsü için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.
Dallı, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Toplantıya, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, vakfın Başkan Vekili Remzi Gür ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.