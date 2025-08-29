Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Toplandı

Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Kalkınma Vakfı olağan yönetim kurulu, Vali Meftun Dallı başkanlığında toplandı. Toplantıda burs başvuruları ve öğrenci yurtları gibi konular değerlendirildi.

Kastamonu Kalkınma Vakfı'nın olağan yönetim kurulu, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında toplandı.

Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıda daha önce alınan kararlar değerlendirildi.

Toplantıda, olağanüstü genel kurul tarihi belirlenerek 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvuruları ve burs planı, İstanbul'da yapılması planlanan öğrenci yurdu, Bozkurt'a bağlı Kızılcaelma köyündeki kaynak suyu, çalışma gruplarının faaliyetleri, kamu yararına çalışan vakıf statüsü için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Dallı, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantıya, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, vakfın Başkan Vekili Remzi Gür ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Sıradan bir kaza değilmiş! Tırdan çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı

Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.