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Kastamonu İnebolu'da ahşap ev yangını 7 eve sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor

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Kastamonu İnebolu'da ahşap ev yangını 7 eve sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, yanındaki 7 eve sıçradı. Olay yerine 20 yangın söndürme unsuru yönlendirilirken ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için müdahaleyi sürdürüyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilçeye bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktığı ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Tufan'ın evinin yanındaki 7 eve daha sıçradı.

Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
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