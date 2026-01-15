Haberler

Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Kastamonu'da Vali Vekili Aydın Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı için planlamalar yapıldı ve çeşitli projelerin değerlendirilmesi yapıldı.

Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Vekili Aydın Ergün başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı değerlendirildi.

Koordinasyon gereken konuların ele alındığı toplantıda, ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma, altyapıdan kültürel yatırımlara kadar pek çok alanda yürütülen önemli projeler ile yatırımlar görüşüldü.

Ergün, yürütülen projelerde emeği geçen kurumlara ve çalışanlara teşekkür etti.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
