Kastamonu İhsangazi'de Genel Asayiş Uygulaması

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İhsangazi-Araç ve İhsangazi-Kastamonu kara yolunda İlçe jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında 139 kişi ve 43 aracın sorgulandığı kaydedildi.