Kastamonu İhsangazi'de Genel Asayiş Uygulaması

Güncelleme:
İhsangazi ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, iki farklı kara yolunda genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 139 kişi ve 43 araç sorgulandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İhsangazi-Araç ve İhsangazi-Kastamonu kara yolunda İlçe jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uygulama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında 139 kişi ve 43 aracın sorgulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
