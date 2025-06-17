Kastamonu Havalimanı'nda Uçak Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Kastamonu Havalimanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, İstanbul'dan gelen uçakta mürettebat zehirlendi ve yangın çıktı. Tatbikata 18 kurumdan 43 araç ile 143 personel katıldı, kaybolan 3 yolcu başarılı bir şekilde bulundu.

Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu Havalimanı Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 120 yolcu ve 6 mürettebatla İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen uçakta mürettebat zehirlendi.

İniş sırasında pistten çıkan uçağın sol motorunda ve burun kısmında yangın çıktı. Yangına Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri müdahale etti.

Uçaktaki yaralılar, ARFF, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu tahliye edildi. Kayıp olan 3 yolcu ise jandarma, JAK, ARFF, AFAD ve UMKE personeli tarafından ormanlık alanda bulundu.

Tatbikata 18 kurumdan 43 araç ile 143 personel katıldı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, gazetecilere, belirli periyotlarla tatbikatların yapıldığını belirtti.

Havalimanında en son 2023 yılında tatbikat yapıldığını anlatan Ergün, tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatbikat hakkında bilgi veren Ergün, "Uçağımız kaza kırımı uğradı. Arka kargo bölümünde alkollü ürünlerimiz vardı. 120 yolcu 6 mürettebatımızın 113'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Geriye kalanlardan 10 yolcumuzu bizim ekiplerimiz müdahale ederek kurtardılar. Üç yolcumuz kayıptı bunları da diğer birimlerimiz saha araması yaparak kurtardılar. Herhangi bir can kaybımız oluşmadı ve başarılı bir şekilde tatbikatımız sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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