Kastamonu Hanönü'de devrilen tırın sürücüsü Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kastamonu Hanönü'de devrilen tırın sürücüsü Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Hanönü-Boyabat kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken, yola akan akaryakıt için Hanönü Belediye ekipleri çalışma yürüttü.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
F.A. idaresindeki 06 EUP 026 plakalı tır, Hanönü- Boyabat kara yolu Bozbük Mezarlığı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan F.A. ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından yola akan akaryakıtın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için Hanönü Belediye ekipleri çalışma yürüttü.
Kaynak: AA