Haberler

Kastamonu Hanönü'de devrilen tırın sürücüsü Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Hanönü-Boyabat kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken, yola akan akaryakıt için Hanönü Belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

F.A. idaresindeki 06 EUP 026 plakalı tır, Hanönü- Boyabat kara yolu Bozbük Mezarlığı mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan F.A. ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yola akan akaryakıtın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için Hanönü Belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

Neler oluyor orada? 6-0'lık maçtan daha çok konuşulan görüntü
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı
Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı: Kocaeli ve Sakarya'da dereler taştı, yollar kapandı

Sağanak kabusu Marmara'yı esir aldı! İki il daha sular altında kaldı

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor