Kastamonu gündem haberleri... Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı an, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde Kurtköy istikametine giden Zabit Akgün idaresindeki 34 TR 0290 plakalı İETT otobüsü, yol kenarında yolcu indiren Mustafa Öğke yönetimindeki 34 M 5123 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazanın, İETT otobüsü sürücüsünün, güvenli takip ve fren mesafesi şartlarına dikkat etmemesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Her iki sürücünün de alkolsüz olduğu tespit edilirken, araçlarda hasar oluştu.

Bu arada, kaza anı minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kadın yolcunun minibüsten inmesinin ardından İETT otobüsünün araca çarpmasıyla ayaktaki bir kişinin yere düştüğü, korku ve şaşkınlık yaşayan diğer yolcuların ise dağılan eşyasını toplayarak araçtan indiği görülüyor.