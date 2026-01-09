Kastamonu Emniyet Müdürü Taş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kastamonu Emniyet Müdürü Tamer Taş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Taş, "Gazze: Açlık" kategorisinde oylamaya sunulan fotoğraflardan Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında" isimli karesini oylayan Taş, "Spor" kategorisinde ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafına oy verdi.

Taş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kare" fotoğrafını seçerken, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.