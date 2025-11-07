Kastamonu Devrekani'de Gazze'ye Destek İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi
Devrekani İlçe Müftülüğü, Gazze'ye destek amaçlı hayır çarşısı düzenleyerek, el emeği ürünler ve yiyecekleri satışa sundu. Elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlendi.
Devrekani İlçe Müftülüğü tarafından Çarşı Camisi bahçesinde açılan çarşıda, hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan el emeği ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu.
Hayır çarşısından elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Tavukçu - Güncel