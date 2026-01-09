Haberler

Kastamonu'dan Filistin'e Gönül Köprüsü Sergisi açıldı

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu ve Filistinli öğrenciler tarafından hayata geçirilen 'Kastamonu'dan Filistin'e Gönül Köprüsü' sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen sergi, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sergi Salonu'nda ziyarete sunuldu.

Kastamonu'dan Filistin'e Gönül Köprüsü Sergisi ziyarete açıldı.

Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu ile Filistinli öğrencilerin yürütücülüğünde hayata geçirilen "Kastamonu'dan Filistin'e Gönül Köprüsü" sosyal sorumluluk projesi tamamlandı.

Proje kapsamında ortaokullarda ve Nasrullah Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde ortaya çıkan çalışmalar için sergi düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sergi Salonu'nda sergilenen eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
