Kastamonu'da sağanak çaydan denize çamurlu su taşıdı

Kastamonu'da sağanağın etkili olduğu sahil ilçelerinde çay yataklarından gelen çamurlu su, denizin renginde değişime neden oldu.

Kentin önemli akarsularından biri olan ve Abana ilçesinden Karadeniz'e ulaşan Ezine Çayı'nın debisinde son sağanaklarla artış yaşandı.

Çay yatağında geniş alana yayılarak denize dökülen çamurlu su, mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu denizin ilçe merkezinde kalan bölümünü kahverengiye dönüştürdü.

Denizde gözlenen renk değişimi, dronla görüntülendi.