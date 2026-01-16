Haberler

Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki menderesler, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Alçılar köyü yakınındaki Örencik Çayırı mevkisinde görüntülenen doğal güzellik, dronla yapılan çekimlerle gözler önüne serildi.

İlçenin Alçılar köyü yakınındaki Örencik Çayırı mevkisinde bulunan mendereslerin kar altındaki görüntüsü, görsel şölen sunuyor.

Yağışın ardından beyaza bürünen doğanın ortasından akan suyun oluşturduğu kıvrımlar, seyrine doyumsuz manzara sundu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
