Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği
Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki menderesler, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Alçılar köyü yakınındaki Örencik Çayırı mevkisinde görüntülenen doğal güzellik, dronla yapılan çekimlerle gözler önüne serildi.
Yağışın ardından beyaza bürünen doğanın ortasından akan suyun oluşturduğu kıvrımlar, seyrine doyumsuz manzara sundu.
