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Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Kastamonu'da kontrolden çıkan iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A.E'nin kullandığı 37 SE 152 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için otomobilin yanına gitti. O sırada aynı yolda ilerlerken kontrolden çıkan A.Ö. idaresindeki 37 ADE 210 plakalı otomobil, önce 37 SE 152 plakalı araca ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara, ardından da park halindeki E.K.'ye ait 78 AAV 440 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden A.Ö. ve M.A.E. ile yardım etmek için kaza yerine gelen E.V, Ş.A, Ö.B. ve İ. B. yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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