Kastamonu'nun 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Kastamonu'nun İnebolu ve Küre ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. İnebolu'daki köy okullarında da eğitim durduruldu.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, İnebolu ve Küre'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İnebolu'da da köy okullarında bugün eğitim yapılmayacak.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
