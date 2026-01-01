Haberler

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Kastamonu il merkezi ve 15 ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler idari izinli sayılacak.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 15 ilçede eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda, İnebolu, Şenpazar, Küre, Abana, Çatalzeytin, Cide, Seydiler, Ağlı, Azdavay, Pınarbaşı, Doğanyurt, Daday, Bozkurt ve Araç ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Devrekani'de ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
