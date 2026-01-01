Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 15 ilçede eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü il merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda, İnebolu, Şenpazar, Küre, Abana, Çatalzeytin, Cide, Seydiler, Ağlı, Azdavay, Pınarbaşı, Doğanyurt, Daday, Bozkurt ve Araç ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Devrekani'de ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.