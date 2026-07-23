Kastamonu'da yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hayvan otlatan kişi, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hayvan otlatan kişi, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ayvatlar Mahallesi mevkisinde hayvan otlatan Ali Er'e (50) yıldırım isabet etti.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Er'in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA