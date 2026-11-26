Kastamonu'da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların etkin yönetimi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Vekili Soner Kırlı, Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen programda, farklı illerde gerçekleştirilen sıfır atık çalıştaylarında sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların ülke çapında yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Buradan çıkacak fikirlerin önemine dikkati çeken Kırlı, "Burada ortaya konulacak küçük veya büyük temel fikirler, sorun tespitleri, çözüm önerileri ve iyi uygulamalar adeta bir kelebek etkisi yaratarak tüm ülke çapında yaygınlaşacak." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük de sahip olunan değer ve kaynakların doğru kullanımının önemine vurgu yaparak, "Sahip olduğumuz bu çevrenin korunması artık hepimiz için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda şehrimizin kimliğine, emeğine ve hatta geleceğine sahip çıkmak anlamına geliyor." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Umut Uçaroğlu ise çalıştayın önemli kazanımlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Günümüzde, iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği, su kaynakları üzerindeki baskı ve artan tüketim alışkanlıkları bütün dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunlarla mücadele etmek artık bir tercih değil, hepimiz için ortak bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Resul Deveci ise çalıştayın önemine ilişkin şöyle konuştu:

" Kastamonu, sahip olduğu orman varlığı, biyolojik çeşitliliği, su kaynakları, milli parkları ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli doğal miras alanlarından biridir. Bu zenginlikleri korumak, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkını korumak anlamına gelmektedir. Bu nedenle Kastamonu'da sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmak, bizim için sadece mevzuattan kaynaklanan bir görev değil, aynı zamanda yaşadığımız şehre ve geleceğimize karşı önemli bir sorumluluktur."

Konuşmaların ardından çalıştayın oturum bölümüne geçildi.

Kaynak: AA