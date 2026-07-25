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Kastamonu'da yaralı leylek koruma altına alındı

Kastamonu'da yaralı leylek koruma altına alındı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bulunan yaralı leylek, koruma altına alındı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bulunan yaralı leylek, koruma altına alındı.

Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaralı halde bulduğu leyleğe kurumun veteriner hekimleri tarafından müdahale edildi.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sürdürülmesi amacıyla leylek, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Açıklamada, ekiplerin yalnızca tarımsal faaliyetlerde değil, yaban hayatının korunması konusunda da çalışma yaptıkları kaydedildi.

Kaynak: AA
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