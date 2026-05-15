Kastamonu'da uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçları kapsamında yaklaşık 8 ay süren çalışma yürütüldü.

Ekipler, yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlara ilişkin manuel reçeteler düzenlendiğini, bunların Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilerek kamu zararına neden olunduğunu, reçetelere konu ilaçların el altından satıldığını ve bu yöntemle uyuşturucu ticareti yapılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

Bu kapsamda 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 174 fişek, 55 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kenevir tohumu, 7 kutu aseton, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 senet, ajanda ve 2 zıvana ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.