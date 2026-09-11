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Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 10 yıl hapis

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Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık E.Ş. ile avukatları katıldı.

E.Ş, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin de kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Uyuşturucu maddeleri depoda bulduğunu iddia eden E.Ş, "İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geliyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım. Uyuşturucu maddeler bana ait değil. 50 paketin içinde dört tanesinde parmak izim çıkmış. Onlara dokunduğumu zaten söyledim, başından beri aynı şeyi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, E.Ş'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da polis ekiplerince 14 Nisan'da Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yapılan aramada 335,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, başka bir poşetteki uyuşturucu üzerindeki incelemede de E.Ş'ye ait parmak izi tespit edilmişti. Gözaltına alınan E.Ş. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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