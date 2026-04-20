Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesine bağlı motosikletli polis timlerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız yivsiz av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıyan 2 obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 595 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.