Kastamonu'da motosiklette uyuşturucuyla yakalanan 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Güncelleme:
Kastamonu'da motosikletle uyuşturucuyla yakalanan O.M. ve C.K. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla yargı süreci başladı. Sanıklar, üzerlerindeki uyuşturucu maddelerin kendilerine ait olmadığını öne sürdüler. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kastamonu'da motosiklette uyuşturucuyla yakalanan iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar O.M. ve C.K. ile avukatları katıldı.

Sanık O.M, savunmasında olay günü bankaya giderken yolda C.K. ile karşılaştığını öne sürerek, "C.K. çarşıya gideceğini söyledi. Ben de bırakmak istedim. C.K. ile tanışalı 3 gün olmuştu ve bir kere görüştük sadece. Polis ekipleri durdurdu, ben zaten kendim durdum. Motosiklet müşterinindi, plakası kapalıymış." ifadelerini kullandı.

Üzerinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olmadığını savunan O.M, "Montumun cebinde daha önceden kalmış bir maddeyi unuttum. Diğerleri bana ait değil, C.K. cebime koydu. Daha önce kullandım ama pişmanım. Satıcılık yapmadım, ticaretini yapmadım." dedi.

Üzerinden çıkan paranın kendi kazancı olduğunu ileri süren O.M, tahliyesini talep etti.

Sanık C.K. ise O.M ile 7,5 ay önce tanıştıklarını savunarak, "Daha önce birlikte uyuşturucu madde içmişliğimiz oldu ama satış yapmadım. O gün çarşıya gidiyordum, beni bırakıyordu. Polis durdurdu. Üzerimde bir şey yoktu. Satıcı değilim, içiciyim. Kimseye madde satmadım. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timleri, 7 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Caddesi'nde plakasını okuyamadıkları motosikleti durdurmuş, yapılan kontrolde plakanın çamurla kapatıldığı tespit edilmişti. Zanlıların üzerinde ve motosiklette satışa hazır sentetik uyuşturucu ile kullanım aparatları ele geçirilmiş, gözaltına alınan O.M. ve C.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
