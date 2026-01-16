Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Devrekani ilçesindeki 9 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 57 sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 18 sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 19 kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, 70 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 7 cep telefonu, 7 sim kart ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

