Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramada 46,41 gram sentetik uyuşturucu, 125 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanımında kullanılan cam düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.