Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 166 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün ve uyuşturucu kullanma aparatı yer alıyor.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 166 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 1 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu kapsamda olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
