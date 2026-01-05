Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 166 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün ve uyuşturucu kullanma aparatı yer alıyor.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda yapılan aramalarda 166 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 1 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Bu kapsamda olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel