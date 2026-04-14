Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu madde, silahlar ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerinin koordineli çalışması sonucu uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 36,15 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, bir miktar sentetik ecza hapı ve uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor