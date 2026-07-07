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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, kenevir bitkisi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 34 sentetik ecza hapı, 163 kök kenevir bitkisi, 142 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 15 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.K, S.Ç. ile A.E, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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