Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezi ve Araç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 9,34 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 35,46 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içeren sigara, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 158 fişek, 16 av tüfeği kartuşu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretine ilişkin not defteri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyete götürüldü.