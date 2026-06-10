Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da D-100 karayolunda durdurulan bir araçta 393 gram sentetik uyuşturucu ve 65 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 393,38 gram sentetik uyuşturucu, 65,08 gram kokain ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.U. ve Y.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı

''Oh be!'' diyeceğimiz gelişme!
Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi

Gelecek sezon formasını giyeceği takımı bizzat kendi ağzından açıkladı