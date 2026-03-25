Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, 92 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik ecza hapı, 16 mililitre sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 16 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 1 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 av tüfeği, tabanca, 7 tabanca fişeği, bıçak, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D, H.K. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
