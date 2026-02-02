Haberler

Kastamonu'da 11 bin 73 uyuşturucu hapla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polisten kaçmaya çalışan 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramada 11 bin 73 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgiler edinildi.

Polis ekipleri yaptıkları takip sonucu şüphelilere ulaştı.

Araçla polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sırasında yol kenarına bir valiz attı.

Daha sonra polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ve valizde 11 bin 73 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
