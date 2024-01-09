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Kastamonu'da Uyuşturucu Ele Geçirilen Araçta 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek bulundu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bir araçta ve içerisindekilerin üzerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Taşköprü Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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