Kastamonu'da Uyuşturucu Ele Geçirilen Araçta 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek bulundu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bir araçta ve içerisindekilerin üzerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.