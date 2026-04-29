Kastamonu'da uyuşturucu davasında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan H.C.Ş. ile tutuksuz sanıklar O.D. ve M.A. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık H.C.Ş. savunmasında, diğer sanıkların kendisinin üzerine suç attıklarını söyleyerek "Ben uyuşturucu satıcısı değilim, kullanıcısıyım ve pişmanım. O.D. ve M.A. beni uyuşturucuya alıştırdı. Uyuşturucuyu E.A. ile M.K'den temin ettim." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, H.C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, O.D. ve M.A'nın ise beraatını talep etti.

Tutuksuz sanık O.D. ve M.A. ise mütalaaya katıldığını belirterek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, H.C.Ş'nin tutukluluk halinin devamına, O.D. ve M.A. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı. O.D. daha sonra tahliye edilmişti. Uyuşturucunun M.A'dan temin edildiğine yönelik ifade üzerine M.A. da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!