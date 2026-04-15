Kastamonu'da Turizm Zirvesi düzenlendi

Kastamonu'da Turizm Haftası kapsamında Turizm Zirvesi düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen zirve, Kastamonu ile ilgili tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, yaptığı konuşmada, kentteki İstiklal Yolu'nun uzun yıllar boyunca yoğun çaba ile belirli bir noktaya geldiğini söyledi.

İstiklal Yolu'nun son yıllarda doğa sporu haline geldiğini belirten Ergün, "Geçen yıl İstiklal Yolu etkinliği bittikten sonra çalışmaya başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bizim yaptığımız tespiti yapmış. Çankırı Valiliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren inanıyorum ki biz bunu Çankırı ile birlikte yapacağız. Gemiyi İnebolu'da karşılayacağız. Ilgaz, Çankırı sınırında bayrağı Çankırı'ya vereceğiz. Daha sonra yapabilirsek Ankara Polatlı'ya kadar bu yolu bitireceğiz." dedi.

Ergün, İstiklal Yolu'nun sadece bir outdoor sporu olarak anılmaması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de sinemanın gittiği yeri şenliğe çevirdiğini vurguladı.

Gezen Sinema Tırı'nı Turizm Haftası kapsamında Kastamonu'ya da getirdikleri anlatan Güven, "İnşallah bizim tırımız da Kastamonu merkezde Turizm Haftası'nı bir şenliğe çevirmeye vesile olur." diye konuştu.

Türkiye'nin çok önemli mekanlarını, değerlerini ve gastronomisini tanıtmak için dizileri kullanmaya başladıklarını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Mini diziler çekiyoruz. Sektörümüzün turizmle çok yakın ilişkisi var. 150'ye yakın ülkede, 1 milyara yakın insana düzenli olarak Türk dizilerini gösteriyoruz, satıyoruz. Dünyada 1 milyara yakın insan Türk dizilerini düzenli olarak seyrediyor. Dizilerin etkisi, yan etkisi vardır. Ben yan etkisinin turizm olduğunu düşünüyorum. Sanatın temeli sipariştir. Sipariş olmadan sonuca ulaşamayız. Portakal üreticileri portakal suyunun kahvaltıda içilmesini Hollywood'a sipariş ettiler. Diz çöküp tektaşla evlenme teklifini Hollywood'a sipariş ettiler. Bugün bizim geleneğimize dönüşen çok önemli detaylar var. Turizm ya da kültürel değerlerin sinema yoluyla aktarılması için çalışmamız gereken şey sipariştir. Sipariş kelimesi üzerinde biraz zaman ve emek harcamamız gerekiyor. "

Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürü Kerem Seven ise Turizm Zirvesi'nin kentin zengin turizm potansiyelinin çok yönlü ele alınması açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Turizm yalnızca bir destinasyonu tanıtmaktan ibaret değil, hikaye ve deneyimlerden oluşan güçlü bir kimlik inşa etmektir. Kastamonu sahip olduğu değerlerle bu hikayeyi en güçlü şekilde anlatabilen şehirlerimizden biridir." şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun kültürel mirasını korumak, turizm çeşitliğini artırıp hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için çalıştıklarının altını çizen Seven, "Kültürel değerlerimizden kırsal turizme, sinemaya, spora, sağlıktan kruvaziyer turizmine kadar geniş perspektifte yapılacak değerlendirmelerin Kastamonu turizmine yeniden ivme kazandıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ise Turizmin Kastamonu açısından önemine dikkati çekerek, Turizm Zirvesi'nin önemli bir yol haritası olacağını kaydetti.

Programda Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Burak Mumcu "Türkiye'nin spor turizmi potansiyeli", Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Fatih Seyran "Sağlık turizmi", iş insanı Elif Boyner "Halka projesi: Kırsal turizm" ve Miray Cruises Yöneticisi Hakan Yılmazer "Karadeniz'de kruvaziyer turizmi" konularında konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından programın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verildi.

Turizm Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Gezen Sinema Tırı vatandaşlarla ve öğrencilerle buluştu.

Tır, kent merkezinin ardından ilçelerde de vatandaşlarla buluşacak.