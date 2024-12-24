Kastamonu'da Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktördeki sürücü yaralandı. Olay, Bölükyazı köyünden Hanönü'ye giden M.Ç.'nin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu gerçekleşti. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Bölükyazı köyünden Hanönü'ye giden M.Ç. (45) idaresindeki 09 KS 012 plakalı traktör, devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel