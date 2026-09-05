Tosya'da Traktör ve Otomobil Kazası: 8 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Mertan Uğurlu idaresindeki 55 ANT 631 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçakavak mevkisindeki kavşakta, Yaşar Kapan yönetimindeki 06 CFA 24 plakalı traktörle çarpışmamak için manevra yaparak refüje çıktı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA