Kastamonu'da Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu İhsangazi ilçesinde kullandığı minibüsle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu tespit edilerek tutuklandı.

Kastamonu'da kullandığı minibüsle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, polisin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İhsangazi ilçesi Kuşçular Mahallesi yakınlarında 20 Ekim'de kara yolu kenarında ölü bulunan kişinin İbrahim Çakal olduğu tespit edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İhsangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından olay yerinde yapılan incelemede bulunan araç farı kırıklarının marka eşleştirmesi sonucu İbrahim Çakal'a çarptığı değerlendirilen araç tipi belirlendi. Kaza yeri çevresinde güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki iki noktada yer alan kameralardan 230 saatlik görüntü incelemesi yapan ekip, 13 şüpheli araç tespit etti.

Olayın ardından aracın başka bir kente gitmiş olabileceği değerlendirilerek Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yürütülen analiz sonucu şüpheli araç sayısı 2'ye düşürüldü. Araçlardan birinin Bartın'da tamir ettirildiğinin anlaşılması üzerine yapılan incelemede, tamir ettirilen minibüsün farı ile olay yerinde bulunan kırık far parçaları eşleşti.

Bunun üzerine minibüsün sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Kastamonu'ya getirilen M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
