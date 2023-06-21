Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı

Kastamonu'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kaan Erkek (34) ve Süleyman Nazif Garipağaoğlu (61) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.