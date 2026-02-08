Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kastamonu Taşköprü ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Taşköprü ilçesinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezine giden M.Ö. idaresindeki 61 RK 565 plakalı otomobil, Beşdeğirmenler mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, araçta bulunan A.Ö, F.Ö. ve M.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel