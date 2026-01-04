Kastamonu'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Haberler

Kastamonu-Taşköprü kara yolunda otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

M.C'nin kullandığı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Dereköy mevkisinde aynı yönde seyreden D.T'nin kullandığı ciple çarpıştı.

Kazada cipte bulunan N.D, K.E.D. ve E.D. yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
