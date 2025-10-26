Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ömer A. idaresindeki 34 NF 8685 plakalı otomobil ile Enes Ş. yönetimindeki 34 NP 5778 plakalı otomobil, Mopak mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Yeter Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Ömer A. ve Enes Ş. ile araçlardaki Fadime A, Ramazan Ş. ve Rüzgar Efe Ş. yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.