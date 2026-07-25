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Kastamonu'da trafik kazalarında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Kastamonu'da trafik kazalarında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Sapaca köyü mevkisinde 3 tır ve 16 otomobilin karıştığı üç ayrı kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan Hikmet Karakayalı (76), Hakan K. (37), Şeyma Ö. (31), Nazife K. (57), Tuğba K. (33), Sinan A. (41), Türkan Ç. (67), Senem Ç, Halide K, İdil K, M.K.K. (16), T.E.K. (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Karakayalı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazalar nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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