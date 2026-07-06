Kastamonu'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kastamonu-İnebolu kara yolunda tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 37 AEP 489 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolu Kuzeykent Kavşağı mevkisinde 74 BR 500 plakalı tırın 74 DL 622 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü S.K. ile aynı araçta bulunan D.K, M.G, Ö.A.E. ve O.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu