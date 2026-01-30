Haberler

Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik suçlarına karşı gerçekleştirildi.

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, tefecilik ve tehdit" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından C.S, A.S. ve E.S'nin yakalanması için 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.S. ve A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "tefecilik ve tehdit" suçlarından yıl başından bu yana 12 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır

"1 numara" dünyaya ilan etti: Ordu hazır, vur emri bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?

Kaçacak delik aradı: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
Ufuk Özkan'ın donörü netleşti! İşte beraber çalıştıkları o isim

Ufuk Özkan'ın donörü netleşti! İşte beraber çalıştıkları o isim