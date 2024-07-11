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Kastamonu'da Tedavi Gören Yaban Hayvanları Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

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Kastamonu'da bulunan sansar, alakarga, serçe, martı, karaca, baykuş ve karga, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına salındı. Ayrıca 4 leylek yavrusu da rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması için Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Kastamonu'da tedavisi tamamlanan sansar, alakarga, serçe, martı, karaca, baykuş ve karga, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünce yaralı bulunan sansar, alakarga, serçe ile martının tedavisi tamamlandı.

Jandarma, Ağlı Orman İşletme ve Karayolları Bölge müdürlükleri personeli ile İnebolu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden alınan karaca, baykuş, alakarga yavrusu ile karga da veteriner hekimlerce tedavi edildi.

Bir süre kontrol altında tutulan yaban hayvanları, rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

Tedavileri biten 4 leylek yavrusu da göç zamanına kadar rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması için Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Sinop Karga Güncel Haberler

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