Kastamonu'da Sonbaharın Renkleri Havadan Görüntülendi
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerindeki yüksek rakımlı ormanlık alanların sonbahar renkleri, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Dronla kaydedilen görüntüler, doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbetmektedir.
Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlarındaki ormanlık alanlar, yeşil, sarı ve kahverengiye dönen farklı tonlarıyla sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.
Ormanın kenarından uzayıp giderek ilçelerin il merkezine ulaşımı sağlayan kara yolu güzergahı, hazan renkleri arasında keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.
Karadeniz'in mavisiyle buluşan sonbahar renkleri doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Doğanın görsel şöleni dronla kaydedildi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel