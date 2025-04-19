Kastamonu'da Sisle Kaplı Orman Manzarası Dronla Görüntülendi
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sis, ormanlık alanların üzerini kaplayarak muhteşem bir manzara oluşturdu. Dronla kaydedilen görüntülerde, sis vadiyi sararken görüş mesafesi bazı noktalarda düştü.
Kastamonu'da sis tabakasının kapladığı ormanlık alanlarda oluşan manzara dronla kaydedildi.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolunun Kayalarbaşı, Arpalıkbaşı, Odayboğazı ve Ortasökü mevkilerinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.
Bazı noktalarda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Vadiyi kaplayarak ormanlık alanla buluşan sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel