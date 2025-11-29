Kastamonu'da Sis Görüntüleri Dronla Kaydedildi
Kastamonu'da yaklaşık bir haftadır devam eden sis, şehri adeta görünmez hale getirdi. Dronla çekilen görüntüler, şehirdeki sis bulutunun etkileyici manzarasını gösteriyor.
Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.
Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Gün boyu şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar sis altında kaldı.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel