Haberler

Kastamonu'da 2 iş arkadaşını silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan sanık A.Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık, kendisine küfür edildiğini öne sürerek tahliyesini talep etti. Müştekiler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık A.Y. ile müştekiler A.E, S.D. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.Y. savunmasında, kendisine ve ailesine küfür edildiğini, öldürmek için ateş etmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katılan A.E. ise "Önceki ifadelerimi tekrarlıyorum ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

S.D. de sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve A.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

